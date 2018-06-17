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Из Казани открыли регулярный пассажирский авиарейс в Батуми
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Из Казани открыли регулярный пассажирский авиарейс в Батуми 

АиФ Казань 58 минут назад
Регулярный пассажирский авиарейс «Казань — Батуми» открылся в Международном аэропорту «Казань», сообщает пресс-служба аэропорта.
Первый авиарейс состоялся 16 июня. Полеты в столицу Аджарии, туристический центр номер один современной Грузии будут выполняться на регулярной основе каждую среду и субботу. Вылет из Казани состоится в 08:10, прибытие в аэропорт Батуми — в 11:50. Вылет из Батуми запланирован 21:05, посадка в Казани — в 22:45.
Длительность перелёта составляет 3,5 часа. Время в Батуми на один час «опережает» московское. Для каждого из аэропортов указано местное время. В расписание могут быть внесены изменения.
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