Из Казани открыли регулярный пассажирский авиарейс в Батуми

Регулярный пассажирский авиарейс « Казань Батуми » открылся в Международном аэропорту «Казань», сообщает пресс-служба аэропорта.

Первый авиарейс состоялся 16 июня. Полеты в столицу Аджарии, туристический центр номер один современной Грузии будут выполняться на регулярной основе каждую среду и субботу. Вылет из Казани состоится в 08:10, прибытие в аэропорт Батуми — в 11:50. Вылет из Батуми запланирован 21:05, посадка в Казани — в 22:45.

Длительность перелёта составляет 3,5 часа. Время в Батуми на один час «опережает» московское. Для каждого из аэропортов указано местное время. В расписание могут быть внесены изменения.