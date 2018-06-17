Открыто авиасообщение Пермь-Грузия

15 июня в международном аэропорту «Большое Савино» было открыто авиасообщение с Грузией . Впервые был выполнен прямой и обратный перелёт из Перми до Батуми . Как показала практика, это направление оказалось востребованным. Загрузка самолёта составила 96%.

Рейсы Пермь-Батуми-Пермь будут проводиться по вторникам и пятницам. Время в пути — 3 часа 20 минут. Средняя стоимость билета в одну сторону в районе 13 тыс. руб. Для пассажиров это хорошая экономия, ведь за перелёт с пересадкой из Перми до Батуми им пришлось бы заплатить порядка 20 тыс. руб.

«Благодаря введению регулярных рейсов, Батуми станет намного доступнее и привлекательнее для туристов из Перми и ближайших регионов», — отметил заместитель генерального директора авиакомпании по коммерческим вопросам Станислав Козленко.