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Открыто авиасообщение Пермь-Грузия
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Открыто авиасообщение Пермь-Грузия 

АиФ Пермь 34 минуты назад
Фото: АиФ Пермь
15 июня в международном аэропорту «Большое Савино» было открыто авиасообщение с Грузией. Впервые был выполнен прямой и обратный перелёт из Перми до Батуми. Как показала практика, это направление оказалось востребованным. Загрузка самолёта составила 96%.
Рейсы Пермь-Батуми-Пермь будут проводиться по вторникам и пятницам. Время в пути — 3 часа 20 минут. Средняя стоимость билета в одну сторону в районе 13 тыс. руб. Для пассажиров это хорошая экономия, ведь за перелёт с пересадкой из Перми до Батуми им пришлось бы заплатить порядка 20 тыс. руб.
«Благодаря введению регулярных рейсов, Батуми станет намного доступнее и привлекательнее для туристов из Перми и ближайших регионов», — отметил заместитель генерального директора авиакомпании по коммерческим вопросам Станислав Козленко.
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