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Открыты прямые рейсы из Перми в Грузию
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Открыты прямые рейсы из Перми в Грузию 

Новости Перми и Пермского края 42 минуты назад
15 июня, состоялся первый рейс из международного аэропорта «Пермь» в Батуми (Грузия) с 48 пассажирами на борту. Загрузка составила 96 процентов. В тот же день состоялся обратный рейс из Батуми в краевой центр.
Рейс будет выполняться дважды в неделю, по вторникам и пятницам. Для международного аэропорта «Пермь» открытие рейсов в Батуми стало знаковым событием в реализации программы развития маршрутной сети. В рамках летнего расписания-2018 пассажирам аэропорта «Пермь» уже доступны авиаперелеты по 30 направлениям. Всего за 4 месяца 2018 года международный аэропорт обслужил более 527 тысяч человек. В этом году в планах краевых властей, к открывшимся международным направлениям Алания (Турция), Душанбе (Таджикистан) и Батуми (Грузия) добавить Бишкек, Ереван (Армения). Проектная пропускная способность по прилету и вылету в час пик — 904 пассажира (1 самолётовылет каждые 15 минут) дает возможность увеличить ежегодный пассажиропоток с 1,33 млн чел. в 2017 г. до прогнозируемых 2 млн чел в 2020 г.
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