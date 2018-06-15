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Здравствуй, Грузия! Из Перми открыли перелеты до Батуми
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Здравствуй, Грузия! Из Перми открыли перелеты до Батуми 

59.ru 2 часа назад
Фото: 59.ru
Рейсы в солнечную Грузию и обратно будут осуществляться два раза в неделю. Самолет вылетел в 07:00 из пермского аэропорта «Большое Савино», а в 14:30 уже вернулся обратно с новыми пассажирами на борту. Стоимость полета в обе стороны составит 26 тысяч 600 рублей.
Рейсы будет осуществлять компания «ЮВТ Айро» на маленьком региональном самолете SRJ200 производства канадской компании Bombardier. Борт вмещает 50 человек. Самолет будет летать до Батуми по вторникам и пятницам.
— «ЮВТ Айро» — постоянный партнер пермского аэропорта, — говорит Ксения Агафонова, коммерческий директор аэропорта. — Это первый международный рейс в истории этой аэрокомпании. До этого она занималась только российскими направлениями.
Сейчас из пермского аэропорта можно вылететь также в Анталью, Ираклион, Тунис, Бургас и другие. Открывшийся рейс в Батуми с первого дня пользовался спросом.
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— Сегодня на вылет были 50 человек, это полный борт, — говорит Ксения. — Летнее расписание запущено. 21 июня мы планируем возобновить рейс до Минеральных вод, до Калининграда. А также будут осуществлять вылеты в Армению и Киргизию. Это те страны СНГ, которые привлекают российского туриста. Батуми — это первый шаг на этом пути.
В аэропорту появился рояль Пермской филармонии. Музыканты играют на нем каждый день на протяжение всего Дягилевского фестиваля
В аэропорту появились и другие новшества — сувенирный киоск. До 25 июня здесь установлен рояль, на котором музыканты дают небольшие концерты два раза в день. Акция приурочена к Дягилевскому фестивалю, который открылся вчера в Перми. О его торжественном открытии и подробной программе можно узнать на сайте 59.ru.
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