Мост — лучшая реклама. Как меняется жизнь крымских курортов

Представители туристического бизнеса Тамани жалуются, что Крым отбирает у них клиентов и они вынуждены снижать цены. На другом же берегу, наоборот, рассказывают о потоке туристов, который растет на глазах

Крымский мост открылся месяц назад. За это время по нему проехало более 210 тысяч машин, а недавно был установлен новый рекорд: за сутки мост принял более 25 тысяч автомобилей. Жизнь жителей двух полуостровов, Таманского и Крымского, уже потихоньку меняется, но не для всех в лучшую сторону.

Туристический бизнес Тамани загрустил. Этот курортный сезон явно будет не самым удачным. После открытия моста туристы, которые обычно отдыхали на Кубани, в этот раз решили из интереса съездить в Крым. В результате на Таманском полуострове резко упал спрос на жилье. Гостиницы вынуждены значительно снижать цены — на 10%, а то и на 50%, говорит житель станицы Голубицкая Краснодарского края Александр:

«Что касается нашего гостиничного бизнеса, конечно, в этом году все стало довольно печально, потому что очень мощный фактор. Люди выбирают сейчас поездку в Крым. Именно проехать по мосту, я думаю, многим интересно. Это же стройка века. В Крыму очень много достопримечательностей, много интересного, но что касается моря и пляжей, я думаю, у нас они ничуть не хуже. С нашими пляжами может конкурировать побережье Черного моря в Феодосии и Азовского моря. Я бы, допустим, лучше у нас отдыхал, мне больше у нас нравится».

Отток туристов из Тамани — явление временное, считает директор туристической компании «Криптон» Артем Бурлаков. Просто Крым со строительством моста стал доступнее, а ударная стройка стоимостью 227 млрд рублей сделала полуострову отличную рекламу:

«В летний сезон всегда было много желающих, но в связи с дорогой авиаперевозкой многие люди не могли себе позволить туда поехать. Один авиабилет стоил минимум 15 тысяч рублей в сезон. Сейчас же мост построили, он бесплатный, все хотят по нему проехать, все хотят ощутить это. Но в любом случае пройдет сезон-другой, и эти потоки уравновесятся».

Евгений Фомин: В Крым едут не только отпускники, но и сами жители Тамани, например поужинать в Ялте или же провести там уик-энд. Раньше вылазка в Крым для кубанцев всегда была авантюрой: из-за внезапного шторма на море ждать паром можно было долгие часы. Теперь же перебраться на другую сторону Керченского пролива можно всего за 18 минут, говорит владелец мини-отеля «Солнечный замок» в Судаке

«В последние дни буквально на глазах увеличивается поток, особенно из Краснодарского края. У меня в эти выходные отдохнуло несколько семей именно из Краснодарского края. Им, видимо, проще всего воспользоваться этой новой возможностью, они живут рядышком, сравнить какие-то условия на будущее. Многие приезжают на разведку, как мне сказали».

Крупные ритейлеры, опасаясь санкций, крымский рынок пока игнорируют. А вот средний и мелкий бизнес с Кубани уже начал осваивать новую территорию, рассказывает житель Керчи Дмитрий:

«У нас даже на центральном рынке предоставили места для краснодарских сельхозпроизводителей, и они уже там реализуют свою продукцию, даже немножко демпингуя, снижая цены у керченских реализаторов».

Несмотря на это, цены в Крыму по-прежнему значительно выше, чем в Краснодарском крае. Власти объясняют это тем, что проезд по мосту для грузовых машин откроют лишь в октябре.