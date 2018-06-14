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«Туристический патруль» на улицах Тбилиси
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«Туристический патруль» на улицах Тбилиси
Sputnik Грузия
2 часа назад
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Фото:
Sputnik Грузия
Пеший полицейский патруль теперь контролирует ситуацию в историческом центре
Тбилиси
. Его задача — оберегать туристов от всех невзгод.
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