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Армения готовится к наплыву туристов
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Армения готовится к наплыву туристов 

Мир24 2 часа назад
Фото: Мир24
К наплыву туристов готовятся в Армении. На озере Севан приводят в порядок территорию пляжей. Открывают кафе и рестораны, дачные домики оборудуют всем необходимым, передает корреспондент «МИР 24» Армен Осипянц.
Подготовка к сезону отдыха на Севане в самом разгаре. Старые домики капитально ремонтируют и строят новые. Владельцы зон отдыха обещают насыщенную программу, новое меню и гибкие цены.
Классических дач в Армении практически нет. Разве что сельчане сдадут на несколько дней комнату или полдома. Аренда одного домика в день обойдется в 30-40 долларов. Если это не по карману, то можно снять небольшие комнаты всего за десять долларов. Завтрак включен.
«У нас семейная зона отдыха. На территории постоянно работают садовники, уборщицы и охрана. К нам приезжают и местные жители, и туристы, больше всего из России», — говорит директор ресторанно-гостиничного комплекса Ваагн Хачатрян.
Главные требования отдыхающих — чистота, свежее постельное белье, вкусная еда — соблюдаются безукоризненно. А летом спрос, вопреки всем законам экономики, не повышает, а снижает цены: стоимость некоторых домиков может упасть на 30%.
В прошлом году Армению посетили 1,2 миллиона туристов.
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