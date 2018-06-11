Армения готовится к наплыву туристов

Подготовка к сезону отдыха на Севане в самом разгаре. Старые домики капитально ремонтируют и строят новые. Владельцы зон отдыха обещают насыщенную программу, новое меню и гибкие цены.

Классических дач в Армении практически нет. Разве что сельчане сдадут на несколько дней комнату или полдома. Аренда одного домика в день обойдется в 30-40 долларов. Если это не по карману, то можно снять небольшие комнаты всего за десять долларов. Завтрак включен.

«У нас семейная зона отдыха. На территории постоянно работают садовники, уборщицы и охрана. К нам приезжают и местные жители, и туристы, больше всего из России », — говорит директор ресторанно-гостиничного комплекса Ваагн Хачатрян

Главные требования отдыхающих — чистота, свежее постельное белье, вкусная еда — соблюдаются безукоризненно. А летом спрос, вопреки всем законам экономики, не повышает, а снижает цены: стоимость некоторых домиков может упасть на 30%.

В прошлом году Армению посетили 1,2 миллиона туристов.

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