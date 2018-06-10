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Аэропорты Европы оснастят капсулами для сна
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Аэропорты Европы оснастят капсулами для сна 

Вечерняя Москва 2 часа назад
Фото: Вечерняя Москва
Первые капсулы появятся уже в этом году.
Разработчики из Словении создали комфортабельный контейнер, в котором люди, ожидая свой самолет, смогут отдохнуть. Он включит такие характеристики, как возможность подзарядки гаджета, подключения к Wi-Fi и автоматического оповещения о времени прибытия лайнера.
Помимо имеющихся достоинств агрегата, люди, находящиеся внутри него, смогут беспрепятственно наблюдать за тем, что происходит снаружи.
Как отмечается, капсула, не пропускающая звуки, в первую очередь предназначена для тех, кто устал или не выспался, сообщает Foxnews.
Изобретение по своим внешним характеристикам будет напоминать гоночный автомобиль.
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