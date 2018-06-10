Названы самые экзотичные направления для туристов РФ

Названы самые экзотичные направления для российских туристов

По всем этим направлениям за первое полугодие было продано по одному-два билета. В рейтинге есть как прямые авиаперелеты, так и с пересадкой. При составлении рейтинга учитывались только билеты экономического класса в обе стороны. Самым дорогим из этих направлений стала Канада: билет «туда-обратно» из Москвы в Камлупс обошелся в 110 тысяч 400 рублей.