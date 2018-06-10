Названы самые экзотичные направления для туристов РФ

Рейтинг самых экзотичных авиамаршрутов из России составил портал Туту.ру. Эксперты туристического сервиса проанализировали все оформленные на нем авиабилеты с вылетами с 1 января по 28 мая 2018 года. Самые редкие маршруты из Москвы таковы: Камлупс (Канада), Килиманджаро (Танзания), Лима (Перу), Белу-Оризонти (Бразилия), Виктория (Канада), а из Петербурга — Перт (Австралия), Бостон (США), Буэнос-Айрес (Аргентина), Сидней (Австралия), передает РИА Новости.
По всем этим направлениям за первое полугодие было продано по одному-два билета. В рейтинге есть как прямые авиаперелеты, так и с пересадкой. При составлении рейтинга учитывались только билеты экономического класса в обе стороны. Самым дорогим из этих направлений стала Канада: билет «туда-обратно» из Москвы в Камлупс обошелся в 110 тысяч 400 рублей.
Среди перелетов в страны ближнего зарубежья в рейтинг экзотичных попали маршруты Москва-Днепр (Украина) и Петербург-Нахичевань (Азербайджан). Билеты «туда-обратно» обошлись пассажирам в 23,5 и 27,7 тысячи рублей соответственно.