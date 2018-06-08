В Грузии перевернулась лодка с туристами: четыре человека погибли

Четыре человека погибли в результате несчастного случая на реке Чорохи в высокогорной Аджарии на юго-западе Грузии , передает телеканал «МИР 24».

Надувная лодка с туристами и местным инструктором перевернулась во время спортивного сплава. По словам очевидцев, судно течением занесло в агрегатную секцию гидроэлектростанции. Из-за мощного потока воды плавсредство не справилось с управлением и не смогло вернуться к берегу. Всего на борту находилось шесть человек. В настоящее время проводится экспертиза, допрашиваются очевидцы. По данному факту возбуждено уголовное дело.

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