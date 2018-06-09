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Туристы погибли в Грузии во время сплава по реке
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Туристы погибли в Грузии во время сплава по реке 

Свободная пресса 3 часа назад
Фото: Главный региональный
Во время раффтинга по горной грузинской реке погибли четыре человека. Трагедия произошла на реке Чорохи в Хелвачаурском районе Аджарии из-за усилившегося бурного водного потока. Сообщается, что лодка одной из команд перевернулась при прохождении порога. В результате погибли трое иностранных туристов (пока их гражданство не уточняется) и один местный житель.
«Уголовное дело возбуждено по статье «Причинение смерти по неосторожности», что карается ограничением свободы на срок до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до четырех лет. Среди погибших — туристы: три иностранца и один гражданин Грузии», — приводит заявление пресс-службы МВД Грузии сайт «Комсомольской правды».
Ранее «СП» сообщала, что сразу двое российских туристов погибли на курортах Турции. В районе Аланьи во время купания в море утонул 31-летний мужчина. А в провинции Кемер в номере отеля 50-летний мужчина упал и сильно ударился головой. От полученной травмы он скончался в больнице.
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