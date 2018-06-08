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Четыре человека погибли во время спуска по реке в Грузии
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Четыре человека погибли во время спуска по реке в Грузии 

360tv.ru 35 минут назад
Фото: 360tv.ru
Во время рафта во время спуска по реке Чорохи в Грузии погибли четверо туристов, трое из них — иностранцы. Об этом сообщил RT со ссылкой на МВД страны
Всего в лодке было шесть человек, двоим удалось выжить.
На место вызвали спасателей. Те долго искали тела, унесенные рекой. Что стало причиной трагедии, пока не известно.
Уголовное дело возбудили по статье «причинение смерти по неосторожности». Виновным может грозить до четырех лет лишения свободы.
Студент Уральского политехнического колледжа в Свердловской области утонул в болоте на территории Новоуральска. О пропаже парня заявили его родственники. Спустя два дня Александра Колова нашли мертвым.
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