Четыре человека погибли во время спуска по реке в Грузии

Во время рафта во время спуска по реке Чорохи в Грузии погибли четверо туристов, трое из них — иностранцы. Об этом сообщил RT со ссылкой на МВД страны

Всего в лодке было шесть человек, двоим удалось выжить.

На место вызвали спасателей. Те долго искали тела, унесенные рекой. Что стало причиной трагедии, пока не известно.

Уголовное дело возбудили по статье «причинение смерти по неосторожности». Виновным может грозить до четырех лет лишения свободы.