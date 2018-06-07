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В Крым на спортивный форум «Скиф» съехались более тысячи участников
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В Крым на спортивный форум «Скиф» съехались более тысячи участников 

РИА Новости Крым 7 июня 2018
Фото: РИА Новости Крым
СИМФЕРОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости Крым. В Алуште начал работать двухдневный Крымский спортивный форум «Скиф». В нем принимают участие более тысячи участников не только из Крыма, но и других регионов России, сообщает пресс-служба мероприятия.
Организаторами форума выступают министерство спорта РК и Фонд развития физической культуры и спорта «Спортивный Крым».
"Форум такого формата и масштаба проводится на территории Республики впервые. Его цель — объединить направления спорта, туризма и бизнеса. Помимо деловой программы, на форуме представлены спортивные площадки по нескольким видам спорта, где каждый желающий участник или гость мероприятия может попробовать свои силы и навыки", — отметили в пресс-службе.
Организаторы рассчитывают, что «Скиф» станет ежегодным имиджевым событием в РК, ориентированным на развитие полуострова как всероссийской базы спортивного туризма и круглогодичного курорта.
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