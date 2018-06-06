Власти Абхазии попросят отельеров бесплатно принять обманутых туристов

СУХУМ, 6 июн — РИА Новости . Отельеров Абхазии попросят бесплатно принять людей, которые стали жертвами интернет-мошенников. Об этом, как сообщает Sputnik Абхазия, заявил глава Министерства по курортам и туризму республики Автандил Гарцкия.

"Не мы в этом виноваты, но мы рассматриваем возможность помочь тем людям, которые написали заявление в полицию о мошенничестве, и просить отели бесплатно принять их", — сказал Гарцкия.

Министр подчеркнул, что действия мошенников рассчитаны на доверчивых людей, которые соблазнились низкими ценами или скидками, но Абхазия не должна снимать с себя ответственности за это, так как на кону престиж государства.

"Буквально вчера на совещании у президента были даны поручения нашим правоохранительным органам для того, чтобы они определили телефонные номера, купленные, скорее всего, в Абхазии и использованные в мошеннических действиях", — сказал Гарцкия.

По примерным подсчетам министра, если мошенники «уведут» пятьдесят тысяч туристов из Абхазии, то республика потеряет около одного миллиарда рублей.

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