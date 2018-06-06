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Georgian Airways намерена организовать акцию протеста в аэропорту в Тбилиси
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Georgian Airways намерена организовать акцию протеста в аэропорту в Тбилиси 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТБИЛИСИ, 6 июн — РИА Новости. Грузинская авиакомпания Georgian Airways намерена организовать акцию протеста в конце недели из-за конфликта с управляющей аэропортом Тбилиси турецкой компанией TAV Urban Georgia, говорится в сообщении перевозчика.
Авиакомпания утверждает, что компания TAV Urban Georgia, обладающая правами на управление аэропортом грузинской столицы до 2027 года, не дает возможность снизить цены на билеты из-за дорогого обслуживания. Авиакомпания призывает всех подключиться к акции протеста.
"К сожалению, у нас не осталось другого выхода, и мы вынуждены попросить поддержать нас, чтобы заставить TAV Urban Georgia уйти с грузинского рынка. В противном случае они продолжат управлять нашим аэропортом минимум до 2027 года", — заявляет Georgian Airways.
В авиакомпании пообещали вскоре более подробно рассказать о деталях запланированной акции.
Турецкая компания TAV Urban опубликовала ответное заявление, в котором обвиняет грузинскую авиакомпанию во лжи и утверждает, что не мешает снижать цены на билеты.
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