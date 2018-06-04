Пассажиры лоукостера пострадали из-за шутки про бомбу

Шутка про бомбу на борту самолета заставила пассажиров выпрыгнуть из салона на крылья воздушного судна, в результате чего десять человек получили травмы. Об этом сообщает Asia One.

Инцидент произошел на борту лайнера тайского лоукостера Lion Air в аэропорту Индонезии перед взлетом. Один из пассажиров разозлился на бортпроводников и начал говорить, что в салоне спрятана бомба.

Стюардессы сообщили об этом пилоту и попросили всех сохранять спокойствие и покинуть самолет. Тем не менее, услышав фразу про бомбу, другой пассажир выбил дверь аварийного выхода и спрыгнул на крыло. В результате в салоне началась паника — люди начали прыгать на двигатель лайнера. Несколько человек получили переломы.

Управляющий аэропорта рассказал, что шутника сняли с рейса после инцидента. Он добавил, что другой пассажир не имел права выламывать дверь, даже после сообщения о "бомбе". Обоих виновников инцидента арестовали, и сейчас им грозит до восьми лет тюрьмы.