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Пассажиры лоукостера пострадали из-за шутки про бомбу
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Пассажиры лоукостера пострадали из-за шутки про бомбу 

РИА Новости 1 час назад
Фото: CC0 / Pixabay / StockSnap /
Шутка про бомбу на борту самолета заставила пассажиров выпрыгнуть из салона на крылья воздушного судна, в результате чего десять человек получили травмы. Об этом сообщает Asia One.
Инцидент произошел на борту лайнера тайского лоукостера Lion Air в аэропорту Индонезии перед взлетом. Один из пассажиров разозлился на бортпроводников и начал говорить, что в салоне спрятана бомба.
Стюардессы сообщили об этом пилоту и попросили всех сохранять спокойствие и покинуть самолет. Тем не менее, услышав фразу про бомбу, другой пассажир выбил дверь аварийного выхода и спрыгнул на крыло. В результате в салоне началась паника — люди начали прыгать на двигатель лайнера. Несколько человек получили переломы.
Управляющий аэропорта рассказал, что шутника сняли с рейса после инцидента. Он добавил, что другой пассажир не имел права выламывать дверь, даже после сообщения о "бомбе". Обоих виновников инцидента арестовали, и сейчас им грозит до восьми лет тюрьмы.
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