Абхазия: Турист, не гонись за дешевизной

Абхазия намерена летом привлечь не менее 800 тысяч российских туристов. Чиновники обещали привлечь их гастрономическими турами и снижением цен на отели. В реальности же все далеко не столь безоблачно, констатируют эксперты.

Где отведать сулугуни с чачей

Абхазия уже много лет остается самым популярным направлением для российских туристов: если в 2014 году сюда отправились на отдых 3,3 млн отдыхающих из России , то в 2015 году — уже 3,8 миллиона, в 2016-м — 4,3 миллиона. Подавляющее большинство из них составляли «однодневные» туристы, которые приезжали в Абхазию с экскурсионными целями.

Однако в прошлом году рост практически остановился: в Абхазию приехало чуть более 4,3 миллионов туристов из России, или лишь на 2% больше, чем в 2016 году. Поэтому в преддверии нынешнего «высокого» сезона абхазские власти для привлечения отдыхающих какие только обещания не давали.

В частности, снизить цены на гостиничные услуги до уровня «удачного» 2016 года и активно развивать новые виды туризма, которые сегодня востребованы во всем мире, — этнический, паломнический, экологический. Перспективы ведь огромные: 75% территории Абхазии занимают расчлененные горные цепи, 55% покрыты лесами, а 10% площади — это государственные заповедники.

Скажем, к началу сезона в Абхазии должны были появиться три центра гастротуризма, где бы отдыхающих знакомили с абхазской культурой застолья и предлагали самые популярные блюда традиционной кухни: домашний шашлык на мангале, домашний сыр сулугуни, асыдзбал (подлив из алычи), чачу (домашнюю виноградную водку), абысту (пресную кашу из кукурузной муки), акуд (пасту из фасоли с приправами) и акалмыщ (желе из виноградного сусла). Имея такой потенциал гастрономических традиций, Абхазия в этом направлении отдыха явно проигрывает соседней Грузии

Гагры — густо, Очамчыра — пусто

Еще недавно Абхазия позиционировалась на туристическом рынке как страна для бюджетного отдыха. Однако сейчас цены соперничают со стоимостью отдыха в Краснодарском крае Крыму , где инфраструктура курортов развита намного лучше.

А вот приезжающий в Абхазию турист, увы, столкнется с недостаточным развитием инфраструктуры (в первую очередь, пляжной), проблемами транспорта и его размещения, отсутствием условий для семейного отдыха. Все это, кстати, — из-за недостатка инвестиций в объекты туристической индустрии.

Да, на частные средства строятся новые современные отели разного формата, но вот само государство в развитие инфраструктуры почти не вкладывается (на туризм приходится 17% экономики Абхазии, а бюджетные расходы на его господдержку — лишь около 0,2%). Достаточно сказать, что в Гаграх до сих пор не решен вопрос с водоснабжением, электричеством и канализацией.

Кроме того, в Абхазии сложилось крайне неравномерное территориальное распределение средств размещения. «Перегрузка» северо-западных территорий (Гагра и Гагрский район) на фоне острой нехватки гостиниц в центральных и восточных районах республики, которые обладают ничуть не меньшим рекреационным потенциалом.

Абхазские чиновники почему-то упорно не желают внедрять «Единую дисконтную карту», как предлагает туристический бизнес. Такую карту могли бы выдавать всем приезжающим в Абхазию на границе с Россией и она бы предоставляла возможность получать скидки на услуги торгово-сервисных предприятий во всех основных туристских регионах. Здравая идея? Конечно! Почему до сих пор карты нет в природе — непонятно…

«Туристический» кризис во благо

В туристическом бизнесе Абхазии порой возникают и скандалы. Так, на днях в столице республики прошла акция протеста местных бизнесменов, которые протестовали против передачи двух бывших военных санаториев, «Сухум» и «Сухумский», от Госимущества Абхазии к Министерству обороны

Люди убеждены, что в этом случае здравницы «уплывут» Министерству обороны Российской Федерации, и требуют оставить их в собственности Абхазии. Протест возымел действие: премьер-министр Геннадий Гагулия принял решение отложить вопрос о передаче санаториев до следующего заседания правительства.

С просьбой прокомментировать эту ситуацию «Свободная пресса» обратилась к журналисту и политическому аналитику по южнокавказской тематике Антону Кривенюку.

— По поводу судьбы этих санаториев, это неожиданный поворот событий. История еще из 2011 года: тогда протест предпринимателей, работающих на территориях бывших военных санаториев помог остановить передачу их в ведение министерства обороны РФ.

В том случае, кстати, был личный интерес [министра обороны России] Анатолия Сердюкова . Как и что потом происходило с подобными объектами, мы все потом узнали. Так что предприниматели в Абхазии не зря боролись.

Но как вообще могло случиться, что территория санаториев юридически оформлена, а фактически не влилась в город, я, честно говоря, не понимаю. Прошло семь лет, и это достаточный срок для того, чтобы там сформировались права собственности этих предпринимателей.

Были идеи продлить туда набережную, но как это была полузакрытая зона, так и осталась. Интерес министерства обороны Абхазии понятен — тут целый квартал города на берегу моря. Возможно, это ведомство и его руководство могут быть из числа очень немногих в сегодняшней Абхазии, кто готов гарантировать безопасность внешних инвестиций в развитие этой территории. В то, что они ее потом передадут Минобороны России, не очень верится. Ну или с хорошим торгом.

«СП»: — Отнюдь, ведь неслучайно протест предпринимателей начался вместе с летним сезоном отдыха… Кстати, а какие у вас прогнозы на этот сезон?

— Прогнозы на уровне прошлого года. Даже при условии снижения цен на 25% ниже, чем в Сочи . Но это тоже не так плохо, на самом деле. Это кризис во благо.

Туристический сектор в Абхазии растет. Мне нравится, что происходит с гостиничной индустрией: очень хорошие отели возникают на рынке.

Но просто Абхазия была подобно Геленджику или Джубге — местом массового визита российских туристов, что создавало определенные проблемы — то же хамство персонала, низкое качество сервиса. А сегодня надо работать!

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