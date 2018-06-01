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Самолет EgyptAir экстренно сел в Варшаве
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Самолет EgyptAir экстренно сел в Варшаве 

Газета.Ru 39 минут назад
Фото: Газета.Ru
Самолет авиакомпании EgyptAir совершил аварийную посадку в Варшаве, передает РИА «Новости».
"Аварийная посадка самолета авиакомпании EgyptAir в Варшаве. Машина с более чем 60 людьми на борту, которая должна была лететь из Каира в Копенгаген, совершила посадку в аэропорту имени Фредерика Шопена в Варшаве", — говорится в сообщении.
По предварительным данным, причиной аварийной посадки стала неисправность системы электропитания самолета.
В результате инцидента никто не пострадал.
Ранее пассажирский самолет, выполнявший рейс с острова Крит в Варшаву, совершил экстренную посадку в аэропорту болгарского города София.
Причиной аварийной посадки, по предварительным данным, стало повреждение иллюминатора в кабине пилотов.
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