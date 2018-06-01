«Уральские авиалинии» распродают билеты в Тбилиси по привлекательной цене

Сниженная цена действует на перелеты с 10 октября, сообщили "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании.

"Отправиться в Грузию можно в любое время года — это туристическое направление активно круглый год. Осенью Тбилиси особенно хорош: комфортная температура, мало туристов, сезонные фрукты. Склоны Кавказских гор становятся особенно красивыми и окрашиваются в осеннюю палитру от темно-зеленого до золотисто-оранжевого. В этот период в Грузии проходит много событий и мероприятий: от изготовления вина до фестиваля современного искусства SOU. Обязательно приезжайте в эту страну, чтобы погулять по старинным улочкам, пробовать вкуснейшую кухню и насладиться красотой местной природы", — отметили в «Уральских авиалиниях».

Билеты по направлению Екатеринбург — Тбилиси — Екатеринбург доступны в авиакассах, на сайте www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262. Цена перелета указана со всеми сборами. Туристам стоит учитывать, что количество мест по специальным ценам ограничено.

"Уральские авиалинии" — одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года она перевезла 8 000 474 человека. География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из 45 самолетов европейского концерна Airbus (24 А320, 14 А321 и 7 А319).