Туристка показала, как «умирают» чемоданы в аэропортах

Если после посадки вашему чемодану не хватало пары колес или ручки ‐ это видео может пролить немного света на то, что же с ним могло случиться.

The mystery of all my broken suitcases is solved — this is the ground crew at Honolulu loading up a @HawaiianAir flight to Phoenix. 🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️ pic.twitter.com/rPwVobqXZO— Vanessa Marsh (@vanessaleemarsh) 9 мая 2018 г.

Ванесса Марс поделилась видеозаписью в Twitter, на которой пользователи увидели худший ночной кошмар каждого пассажира: работник аэропорта бросает чемоданы словно мешки с мусором, вместо того чтобы аккуратно поместить его в желоб. Грузчица обращается с поклажей так, словно ее совершенно не беспокоит сохранность поклажи.

«Тайна всех моих поломанных чемоданов раскрыта. Вот так наземный персонал в Гонолулу загружает багаж рейса в Финикс». После того как видео Ваннессы собрало более 40 тысяч просмотров, Hawaian Airlines опубликовали ответ, в котором пообещали пристальней приглядеться к ситуации. Разъренные клиенты компании потребовали уволить нерадивую сотрудницу. Некоторые, однако, посчитали историю преувеличенной, и их симпатии остались на стороне работницы.

Кто-то попытался вступиться за работницу аэропорта:

«Она просто пытается сделать все побыстрей. Жара снаружи просто нереальная (из-за вулкана). Ты, наверное, сделала бы тоже самое: просто бросила бы сумки как можно быстрей и сбежала под кондиционер», — миролюбиво заявила девушка.

«А чего ты ожидала? Это не деликатный процесс. Пузырчатая упаковка — твой друг. А вообще, легко сидеть в офисе и критиковать того, кто зарабатывает на жизнь физическом трудом, чтобы ты могла слетать в отпуск. Будь с ней полегче», — считает Кевин.

Однако большинство высказали свой оправданный гнев:

«Девушка определенно не любит свою работу», — заключает Пиппа.

«Какая боль», — лаконично пишет Домани.

«У меня кровь закипает», — горячится Чарли.

«Черт возьми! Кого-то определенно уволят», — в растерянности подытожил пользователь.

«Вот поэтому мой чемодан за 900 баксов уже дважды отправлялся в ремонт за новыми колесиками. У него один из самых высоких рейтингов прочности, но даже у него есть предел», — резонно замечает пользователь.

«Просматривала тут ленту и одновременно думала: а не положить ли макбук в чемодан… потом я увидела это», — поделилась Нэтти.

«Мы заплатили по двадцать пять баксов багажных сборов, чтобы их так швыряли?», — недоумевает участник дискуссии.

«Учитывая стоимость багажных сборов, немного больше аккуратности не такая уж и необоснованная просьба», — считает Бонни.

«Ее определенно нужно уволить. Она должна аккуратно спустить чемодан, как с горки. Сколько из них просто развалились, вывалив наружу содержимое после такого обращения?» — взорвался Дэн.

«Сколько раз мы жаловались авиакомпаниям на поврежденный багаж, и в ответ слышали лишь, что ни при каких обстоятельствах компания не несет ответственности. Отличная работа, подруга!» — смиренно возглашает пользователь.

«Не удивительно, что наши чемоданы будто избиты после полета», — считает Дида.

«Бедняжка переработала. Вы серьезно? Она ленивая и должна быть уволена. Точка», — отрезал Дэвид.

Компания извинилась перед девушкой, признав действия сотрудницы недопустимыми.