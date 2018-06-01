Туристка показала, как «умирают» чемоданы в аэропортах 

Если после посадки вашему чемодану не хватало пары колес или ручки ‐ это видео может пролить немного света на то, что же с ним могло случиться.
The mystery of all my broken suitcases is solved — this is the ground crew at Honolulu loading up a @HawaiianAir flight to Phoenix. 🤦♀️🤦♀️🤦♀️ pic.twitter.com/rPwVobqXZO— Vanessa Marsh (@vanessaleemarsh) 9 мая 2018 г.
Ванесса Марс поделилась видеозаписью в Twitter, на которой пользователи увидели худший ночной кошмар каждого пассажира: работник аэропорта бросает чемоданы словно мешки с мусором, вместо того чтобы аккуратно поместить его в желоб. Грузчица обращается с поклажей так, словно ее совершенно не беспокоит сохранность поклажи.
«Тайна всех моих поломанных чемоданов раскрыта. Вот так наземный персонал в Гонолулу загружает багаж рейса в Финикс». После того как видео Ваннессы собрало более 40 тысяч просмотров, Hawaian Airlines опубликовали ответ, в котором пообещали пристальней приглядеться к ситуации. Разъренные клиенты компании потребовали уволить нерадивую сотрудницу. Некоторые, однако, посчитали историю преувеличенной, и их симпатии остались на стороне работницы.
Кто-то попытался вступиться за работницу аэропорта:
«Она просто пытается сделать все побыстрей. Жара снаружи просто нереальная (из-за вулкана). Ты, наверное, сделала бы тоже самое: просто бросила бы сумки как можно быстрей и сбежала под кондиционер», — миролюбиво заявила девушка.
«А чего ты ожидала? Это не деликатный процесс. Пузырчатая упаковка — твой друг. А вообще, легко сидеть в офисе и критиковать того, кто зарабатывает на жизнь физическом трудом, чтобы ты могла слетать в отпуск. Будь с ней полегче», — считает Кевин.
Однако большинство высказали свой оправданный гнев:
«Девушка определенно не любит свою работу», — заключает Пиппа.
«Какая боль», — лаконично пишет Домани.
«У меня кровь закипает», — горячится Чарли.
«Черт возьми! Кого-то определенно уволят», — в растерянности подытожил пользователь.
«Вот поэтому мой чемодан за 900 баксов уже дважды отправлялся в ремонт за новыми колесиками. У него один из самых высоких рейтингов прочности, но даже у него есть предел», — резонно замечает пользователь.
«Просматривала тут ленту и одновременно думала: а не положить ли макбук в чемодан… потом я увидела это», — поделилась Нэтти.
«Мы заплатили по двадцать пять баксов багажных сборов, чтобы их так швыряли?», — недоумевает участник дискуссии.
«Учитывая стоимость багажных сборов, немного больше аккуратности не такая уж и необоснованная просьба», — считает Бонни.
«Ее определенно нужно уволить. Она должна аккуратно спустить чемодан, как с горки. Сколько из них просто развалились, вывалив наружу содержимое после такого обращения?» — взорвался Дэн.
«Сколько раз мы жаловались авиакомпаниям на поврежденный багаж, и в ответ слышали лишь, что ни при каких обстоятельствах компания не несет ответственности. Отличная работа, подруга!» — смиренно возглашает пользователь.
«Не удивительно, что наши чемоданы будто избиты после полета», — считает Дида.
«Бедняжка переработала. Вы серьезно? Она ленивая и должна быть уволена. Точка», — отрезал Дэвид.
Компания извинилась перед девушкой, признав действия сотрудницы недопустимыми.
«Алоха, Ваннесса, нам очень печально видеть это и мы благодарны вам за неравнодушие. То, как обращались с этими сумками, совершенно неприемлемо. Наши сотрудники занимаются данным вопросом», — гласит твит компании.