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С 1 июня из-за ЧМ поменялись правила въезда автобусов в Калининград
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С 1 июня из-за ЧМ поменялись правила въезда автобусов в Калининград 

АиФ 54 минуты назад
Фото: АиФ
С 1 июня из-за проведения игр чемпионата мира по футболу поменялись правила въезда автобусов в Калининград.
В город могут заезжать только автобусы, оснащенные аппаратурой спутниковой навигации, владельцы которых направили уведомления (не позже, чем за 48 часов до поездки) о планируемых поездках с указанием места, времени и маршрута следования автобуса через специальный информационный ресурс. Подобные ограничения также начнут действовать в городах-организаторах ЧМ, сообщает АНО «Транспортная дирекция-2018».
«Ограничения не распространяются на автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам», — говорят в дирекции.
Сообщается, что правила распространяются и на автобусы иностранных перевозчиков. Они могут устанавливать бортовые устройства, аналогичные аппаратуре ГЛОНАСС.
В Калининграде ограничения будут действовать до 30 июня.
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