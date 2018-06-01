С 1 июня из-за ЧМ поменялись правила въезда автобусов в Калининград

С 1 июня из-за проведения игр чемпионата мира по футболу поменялись правила въезда автобусов в Калининград

В город могут заезжать только автобусы, оснащенные аппаратурой спутниковой навигации, владельцы которых направили уведомления (не позже, чем за 48 часов до поездки) о планируемых поездках с указанием места, времени и маршрута следования автобуса через специальный информационный ресурс. Подобные ограничения также начнут действовать в городах-организаторах ЧМ, сообщает АНО «Транспортная дирекция-2018».

«Ограничения не распространяются на автобусы, осуществляющие регулярные перевозки пассажиров по муниципальным, межмуниципальным и смежным межрегиональным маршрутам», — говорят в дирекции.

Сообщается, что правила распространяются и на автобусы иностранных перевозчиков. Они могут устанавливать бортовые устройства, аналогичные аппаратуре ГЛОНАСС.

В Калининграде ограничения будут действовать до 30 июня.