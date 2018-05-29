Новый вид гостиниц появился в России к ЧМ‐2018

Лучше, чем хостел, но дешевле, чем отель — что предложат иностранцам на мундиале.

Перед чемпионатом мира‐2018 по футболу в российских городах, где пройдут матчи турнира, появились новые виды гостиниц, которые получили название «поштелы» — от английских слов posh — «шикарный» и hostel — «хостел».

По сути поштел — это тот же хостел, но с дизайнерским ремонтом, сообщает газета «Известия»

Отмечается, что сейчас в России открылось порядка ста таких отелей, при этом цена на место в них превышает стоимость проживания в хостеле почти в два раза.

Однако за свои кровные турист, как обещают, получит высокий уровень обслуживания, а также качественную отделку помещений для проживания.

«Поштелы дешевле гостиниц. Но они должны располагать домашней обстановкой, чтобы человек чувствовал себя как дома», — объяснил президент Союза туристических агентств Сергей Голов.

По его словам, именно в связи с массовым наплывом иностранцев в стране получили развитие и такие варианты проживания, которые, правда, после мундиаля могут закрыться из-за невостребованности.