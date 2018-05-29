Туризм стал одним из основных отраслей экономики Грузии 

Тбилиси, 28 мая /Синьхуа/ — В сфере туризма создано около 180 тыс. рабочих мест, а в прошлом году он генерировал в экономику страны более 2,7 млрд долларов США. Об этом сегодня сообщил министр экономки Грузии Дмитрий Кумсишвили в ходе встреч с представителями международных донорских организаций и туристического сектора Австрии, Германии, Швеции, США, Евросоюза, посольств Чехии, Эстонии и Великобритании, а также Всемирного банка.
По словам Д. Кумсишвили, главная задача встречи — ознакомление доноров с потребностями страны, а также выслушать, какие возможности есть у доноров, оказать Грузии помощь в сфере туризма. «Туризм — один из основных отраслей экономики Грузии, который приносит стране ощутимые доходы», — подчеркнул Д. Кумсишвили. —0—