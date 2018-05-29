Туризм стал одним из основных отраслей экономики Грузии

По словам Д. Кумсишвили, главная задача встречи — ознакомление доноров с потребностями страны, а также выслушать, какие возможности есть у доноров, оказать Грузии помощь в сфере туризма. «Туризм — один из основных отраслей экономики Грузии, который приносит стране ощутимые доходы», — подчеркнул Д. Кумсишвили. —0—