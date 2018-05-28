Предстоящие июньские праздники россияне проведут на курортах страны

Большинство наших соотечественников решили провести предстоящие июньские праздники, не выезжая за пределы России РИА Новости , ссылаясь на данные аналитиков, отмечают, что 61% авиабилетов пришелся на рейсы внутри страны и лишь 39% — за границу.

Симферополе и Грузия, Болгария и Армения. В свою очередь специалисты сервиса «Туту.ру» подчёркивают, что самыми востребованными оказались курорты в Сочи Анапе . Что касается зарубежных направлений, то среди них популярностью пользуются Черногория

Напомню, россиян ждут трехдневные выходные, связанные с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня. В связи с этим следующая рабочая неделя будет «длинной»: работать придется шесть дней подряд — с 4 по 9 июня включительно.