Предстоящие июньские праздники россияне проведут на курортах страны 

Большинство наших соотечественников решили провести предстоящие июньские праздники, не выезжая за пределы России. РИА Новости, ссылаясь на данные аналитиков, отмечают, что 61% авиабилетов пришелся на рейсы внутри страны и лишь 39% — за границу.
В свою очередь специалисты сервиса «Туту.ру» подчёркивают, что самыми востребованными оказались курорты в Сочи, Симферополе и Анапе. Что касается зарубежных направлений, то среди них популярностью пользуются Черногория, Грузия, Болгария и Армения.
Напомню, россиян ждут трехдневные выходные, связанные с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня. В связи с этим следующая рабочая неделя будет «длинной»: работать придется шесть дней подряд — с 4 по 9 июня включительно.