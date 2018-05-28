Ещё
Предстоящие июньские праздники россияне проведут на курортах страны
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Предстоящие июньские праздники россияне проведут на курортах страны 

Национальная Служба Новостей 16 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Большинство наших соотечественников решили провести предстоящие июньские праздники, не выезжая за пределы России. РИА Новости, ссылаясь на данные аналитиков, отмечают, что 61% авиабилетов пришелся на рейсы внутри страны и лишь 39% — за границу.
В свою очередь специалисты сервиса «Туту.ру» подчёркивают, что самыми востребованными оказались курорты в Сочи, Симферополе и Анапе. Что касается зарубежных направлений, то среди них популярностью пользуются Черногория, Грузия, Болгария и Армения.
Напомню, россиян ждут трехдневные выходные, связанные с празднованием Дня России, который отмечается 12 июня. В связи с этим следующая рабочая неделя будет «длинной»: работать придется шесть дней подряд — с 4 по 9 июня включительно.
Национальная Служба Новостей: последние новости
Эксперты назвали лучшие пригороды ЧМ-2018 Не пить из бассейна и застраховаться. Союз туриндустрии об отдыхе в Турции Эксперты подсчитали сумму на ремонт крупнейших аэропортов России
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Абрамович получил новое гражданство598
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей68
Привычную пенсионную систему ликвидируют до конца года736
Новые страны открыли безвизовый режим для россиян33
В Кемерово начали массово увольняться пожарные121
Видео
01:40
Путин провел встречу с врио главы Якутии
Политика
01:06
В Кемерово начали массово увольняться пожарные
Происшествия
01:09
Абрамович получил новое гражданство
Ближний Восток В мире
05:18
«Ивана Грозного» показали после нападения
Общество
13:06
Ситуация с Газпромом разделила Европу на два лагеря
Экономика Статьи
01:04
Москву ждут жара, резкое похолодание и смерчи
Погода Новости Москвы
00:37
Россиян «обрадовали» бесконечной рабочей неделей
Общество Люди
00:41
Авиадебоширка отбивалась Библией от стюардесс
Происшествия
08:01
Мэр открыл Московский предпринимательский форум
Новости Москвы Недвижимость
05:17
Как накажут за телефон на ЕГЭ
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение