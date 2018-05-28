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«Уральские авиалинии» увеличили количество рейсов в Тбилиси
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«Уральские авиалинии» увеличили количество рейсов в Тбилиси 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
С 12 июня авиакомпания «Уральские авиалинии» будет чаще летать по направлению Санкт-Петербург — Тбилиси — Санкт-Петербург. Рейс У6-2801/2802 будет выполняться по вторникам, четвергам и воскресеньям.
Дополнительный рейс будет вылетать во вторник в 4.30 утра. Время в пути составит 3 часа 15 минут, и в 8.55 по местному времени пассажиров доставят в столицу Грузии.
"Введение дополнительной частоты полетов по этому востребованному у петербуржцев направлению призвано сделать обслуживание пассажиров еще более удобным и качественным", — рассказали "Уралинформбюро" в пресс-службе авиакомпании.
Билеты в Тбилиси можно приобрести на www.uralairlines.com, в мобильном приложении Ural Airlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в авиакассах.
"Уральские авиалинии" — одна из ведущих российских авиакомпаний по объему пассажирских перевозок. По итогам 2017 года она перевезла 8 000 474 человека. География полетов насчитывает более 200 направлений. Воздушный флот «Уральских авиалиний» состоит из самолетов европейского концерна Airbus. На сегодняшний день перевозчик эксплуатирует 45 авиалайнеров (24 А320, 14 А321 и 7 А319).
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