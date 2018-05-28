Ещё
«ЮВТ Аэро» хочет летать из Казани в Париж, Милан и Мюнхен
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«ЮВТ Аэро» хочет летать из Казани в Париж, Милан и Мюнхен 

Казанский Портал 1 час назад
16 июня «ЮВТ Аэро» запустит свой первый международный регулярный рейс Казань — Батуми. На этом авиакомпания останавливаться не собирается: у нее грандиозные планы.
«ЮВТ Аэро» хочет летать из Казани в Париж, Милан, Мюнхен, Тель-Авив, Ереван, Душанбе, Ташкент и другие города мира. Для этого авиакомпании нужны новые виды самолетов. «ЮВТ Аэро» сейчас занимается этим вопросом, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Когда «ЮВТ Аэро» запустит новые международные рейсы, пока неизвестно.
Читайте также:Казань, которую можно увидеть только летом
Казанцы «сбегут» от ЧМ-2018 в Крым и Грузию
Казанский Портал: последние новости
Nordwind будет летать из Казани в Ташкент В Казани экстренно приземлился самолет Чебоксары — Анталья До 2050 года в Казани построят два новых моста через Волгу
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В РФ резко повысят НДС из-за майского указа220
«Умолял жену купить водки, чтобы хоть чуть-чуть полегчало»14
Европа готовит масштабную антироссийскую кампанию383
Потери от санкций переложат на россиян158
Родственники обратили внимание на странное поведение любовника Скрипаль23
Видео
01:31
В Сирии погибли российские военные
Армия Происшествия
00:13
«Крышу снесло»: Шнуров смутил Сеть странным видео
Шоу-бизнес
03:58
Путин озадачил министров
Политика Общество
00:31
Продавщицу избил недовольный покупатель
Происшествия Общество
00:43
Киеву напомнили о сбежавших из страны украинцах
Украина В мире
00:20
Испытания боевого экзоскелета попали на видео
Оружие Армия
02:39
Звезда «Анатомии страсти» стала жертвой преступников
Шоу-бизнес
00:59
В порту Сочи произошло ЧП
Происшествия Другое
03:26
Синдром Донбасса накрыл украинцев
Украина В мире
04:16
Десятки мужчин устроили погром на рынке в Киеве
Происшествия В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение