«ЮВТ Аэро» хочет летать из Казани в Париж, Милан и Мюнхен 

16 июня «ЮВТ Аэро» запустит свой первый международный регулярный рейс Казань — Батуми. На этом авиакомпания останавливаться не собирается: у нее грандиозные планы.
«ЮВТ Аэро» хочет летать из Казани в Париж, Милан, Мюнхен, Тель-Авив, Ереван, Душанбе, Ташкент и другие города мира. Для этого авиакомпании нужны новые виды самолетов. «ЮВТ Аэро» сейчас занимается этим вопросом, сообщает пресс-служба авиакомпании.
Когда «ЮВТ Аэро» запустит новые международные рейсы, пока неизвестно.
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