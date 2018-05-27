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В Казани из-за пассажирки экстренно сел самолет
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В Казани из-за пассажирки экстренно сел самолет 

Казанский репортер 19 минут назад
Фото: Казанский репортер
В пресс-службе ГУ МЧС по РТ сообщили об экстренной посадке самолета в аэропорту «Казань». В качестве причины называют плохое самочувствие одной из пассажирок — она потерял сознание. Известно, что посадку борт совершил в 4:58. Самолет принадлежит авиакомпании «Северный ветер», пассажиры следовали из Чебоксар в Анталию. Сознание потеряла 62-летняя женщина, после чего капитан корабля решил сесть в Казани. В аэропорту пассажирку ждали медики. После осмотра ее доставили в РКБ, а самолет продолжил рейс спустя 1,5 часа после посадки, сообщает «Татар-информ».
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