В Казани из-за пассажирки экстренно сел самолет 

В пресс-службе ГУ МЧС по РТ сообщили об экстренной посадке самолета в аэропорту «Казань». В качестве причины называют плохое самочувствие одной из пассажирок — она потерял сознание. Известно, что посадку борт совершил в 4:58. Самолет принадлежит авиакомпании «Северный ветер», пассажиры следовали из Чебоксар в Анталию. Сознание потеряла 62-летняя женщина, после чего капитан корабля решил сесть в Казани. В аэропорту пассажирку ждали медики. После осмотра ее доставили в РКБ, а самолет продолжил рейс спустя 1,5 часа после посадки, сообщает «Татар-информ».