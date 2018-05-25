Воронежский аэропорт открывает прямое авиасообщение с Молдавией 

Самолёты между Воронежем и Кишинёвом будут летать регулярно с 1 июня. Аэропорт «Воронеж» открывает прямое авиасообщение с Молдавией. С 1 июня самолёты авиакомпании FlyOne между столицей Черноземья и Кишинёвом будут летать на регулярной основе. Накануне аэропорт собрал представителей диаспор, туристических компаний и агентств по продаже авиабилетов. Страны надеются на увеличение товарооборота и на рост туристического потока, ведь перелет занимает чуть больше часа.
По словам представителей посольства Молдавии, на территории региона проживает несколько тысяч выходцев из республики. Сейчас из Воронежского аэропорта есть регулярные рейсы в Армению, Узбекистан и Киргизию. В ближайшем будущем воздушные мосты также свяжут Воронеж с Беларусью и Грузией. — Открытие нового авиасообщения, тем более, с республикой Молдова, для нашей компании — это историческое значение. Почему, потому что мы после развала Советского Союза восстанавливаем связи между нашими бывшими республиками. Действует государственная программа переселения соотечественников. Воронежская область, Липецкая область, Курская область — это приоритетные территории, куда переселяются наши соотечественники, — отметил генеральный директор международного аэропорта Воронеж Александр Белевич.