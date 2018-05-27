В Сочи официально открыли курортный сезон

Более 30 тысяч местных жителей и туристов стали гостями праздника. Он прошёл в новом формате, с учётом приближающегося чемпионата мира по футболу. В частности, на улицах города провели "Курортный забег".

Старт сезона для сочинцев — условная черта. Тепло наступило здесь давно, но с каждой неделей всё больше туристов. На центральных улицах так ярко и шумно дают старт новой волне курортной жизни. Безопасность — на высшем уровне. Впереди — чемпионат мира по футболу. Полицейские дежурят в усиленном режиме, но это не смущает приезжих и местных жителей, сочинцы уже построили планы на лето.

Кроме большого футбольного праздника, на курорте пройдут яркие премьеры фильмов и представлений: фестиваль "Кинотавр" и новый для Сочи ледовый мюзикл "Руслан и Людмила". Туристов ждут и в горах. Летняя программа отдыха там — на высоте во всех смыслах, от конных походов до экстремальных развлечений. Но главная достопримечательность, конечно же, море. Почти две сотни пляжей. Перед официальным стартом сезона, их готовили ускоренными темпами. Отсыпали и разравнивали гальку, обустраивали инфраструктуру, завозили инвентарь.

В этом году все пляжные территории города должны быть обустроены 4-мя видами мусорных корзин: отдельно для стекла, отдельно для металла, отдельно для бумаги и для органики и прочего.