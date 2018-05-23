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Стали известны подробности шестого кругосветного путешествия Федора Конюхова
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Стали известны подробности шестого кругосветного путешествия Федора Конюхова 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: Подмосковье Сегодня
Советский и российский путешественник Федор Конюхов готовится к своему шестому кругосветному путешествию, которое он совершит на миниатюрной весельной лодке. Об этом сообщил сайт «Русская планета».
За 250 дней Федор Конюхов планирует преодолеть 27 тысяч километров. На лодке-неваляшке он доплывет до Мыса Горн в Чили, затем направится к Мысу Доброй Надежды (ЮАР) и вернется обратно в Новую Зеландию. Первый этап экспедиции начнется в ноябре 2018 года.
Великий советский и российский путешественник Федор Конюхов поделился планами на будущее. Он также рассказал о том, как выбрал для себя увлечение, которое стало для него делом всейжизнью.
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