Стали известны подробности шестого кругосветного путешествия Федора Конюхова

Советский и российский путешественник Федор Конюхов готовится к своему шестому кругосветному путешествию, которое он совершит на миниатюрной весельной лодке. Об этом сообщил сайт «Русская планета».

За 250 дней Федор Конюхов планирует преодолеть 27 тысяч километров. На лодке-неваляшке он доплывет до Мыса Горн в Чили , затем направится к Мысу Доброй Надежды ( ЮАР ) и вернется обратно в Новую Зеландию . Первый этап экспедиции начнется в ноябре 2018 года.

Великий советский и российский путешественник Федор Конюхов поделился планами на будущее. Он также рассказал о том, как выбрал для себя увлечение, которое стало для него делом всейжизнью.