Booking.com предлагают закрыть

До 4 июня Ростуризм должен ответить на предложение Минкультуры запретить в России деятельность сервиса Booking.com. Опрошенные «Газетой.Ru» эксперты заявили о нецелесообразности такого запрета. Нужно заставить сервис бронирования платить взносы и в целом исполнять требования российских законов, считают они. Между тем Минкультуры поспешило откреститься от отправленного им же предложения: ведомство лишь перенаправило «чужое» предложение.

В России могут запретить деятельность международной компании Booking.com. Министерство культуры направило в Ростуризм письмо с просьбой рассмотреть предложение о запрете международного поисковика по бронированию отелей.

В Ростуризме «Газете.Ru» подтвердили наличие письма. Оно поступило в ведомство еще 21 мая. Позиция федерального агентства по туризму должна быть представлена до 4 июня этого года.

Представители Booking.com в России пока ситуацию не прокомментировали.

Решение о запрете деятельности Booking.com может быть принято в рамках готовящихся контрсанкций. Законопроект «О мерах воздействия (противодействия) на недружественные действия Соединенных Штатов Америки и (или) иных иностранных государств» был 22 мая одобрен в третьем чтении депутатами Госдумы . Он предполагает возможность принятия целого ряд мер воздействия по отношению к другим странам — в частности, прекращение или приостановление международного сотрудничества РФ, российских юрлиц с недружественными странами и организациями.

Сервис Booking.com был основан в 1996 году, он принадлежит американской Booking Holdings, поэтому вполне может попасть под контрсанкции.

Сторонником ограничения работы сервиса бронирования отелей в России в ответ на антироссийские санкции ранее выступал руководитель туроператора «Свой ТС» Сергей Войтович

Как рассказал в «Газете.Ru» генеральный директор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин , то предложение, которое Войтович выдвинул еще в апреле, предполагало не масштабный запрет, а лишь уточнение работы сервиса в России. В частности, это исключение бронирование россиянами российских отелей через эту систему.

«Немного странно, что человек бронирует отель в своей же стране через иностранный сервис», — поясняет он.

При этом если россиянин хочет забронировать отель в Париже, а парижанин, например, в Москве , такие возможности должны сохраниться, то есть мы «останемся встроены в международную систему бронирования», поясняет суть Ромашкин.

«Вряд ли введут запрет на сервис», — отреагировал на предложение Минкульта вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин в разговоре с корреспондентом «Газеты.Ru».

По его словам, запрет деятельности Booking.com в России будет слишком заметен, потому как это один из крупнейших сервисов по бронированию отелей для самостоятельных туристов.

При этом не все туроператоры видят какие-то риски как для своего бизнеса из-за запрета использовать сервис.

«Изменения могут коснуться только сервиса Booking.com. Отели переориентируются на другие площадки», — заметили в TUI.

«Наверно, отели будут против, так как есть те, которые «подсели» на «Букинг». Есть такие отели, у которых до 50% туристов заходят через сервис», — сказал Ромашкин из компании «Дельфин».

По его словам, появление любого монопольного игрока в перспективе не очень хорошо для отелей, потому что может пострадать баланс интересов. Например, американские отели, которые раньше также «подсели» на Booking.com, уже увидели опасность монополизации и сами поставили задачу за пять лет снизить процент бронирования через сайт с 40 до 10%.

«Для российских отелей станет меньше каналов продаж, поэтому в целом оцениваем негативно. Получается, просто уберут с рынка одного из конкурентов, но проблемы отрасли это не решит», — считает Барзыкин.

По его мнению, сейчас нужно не говорить о запрете Booking.com, а продолжать дискуссию о том, что онлайн-системы бронирования и продаж должны выполнять все те же требования, что и традиционные операторы. Споры об этом идут уже несколько лет.

«Если формируешь комплексный продукт, то обязан входить в реестр, вносить обеспечение. Сейчас этого нет, и если онлайн-сервис исчезнет, то никто ничего по их обязательствам не исполнит. Второе, конечно же, это хранение персональных данных. Очень много проблем, которые касаются не столько Booking.com, а онлайн-продаж в целом, которые в России все больше набирают обороты и нуждаются в контроле. А так, если просто запретить, значит, навредить»,

Ромашкин соглашается с ним. Сайт не является зарегистрированным профессиональным участником рынка, как российские туроператоры: он не состоит в отраслевом объединении, не платит взносы в ассоциацию «Турпомощь», отмечает он. Просто нужно донести до Booking.com, что раз сайт работает на российской территории, то нужно выполнять нормы российского законодательства, сказал собеседник издания.

Между тем в Минкультуры России заявили, что обращение носит технический характер.

«Минкультуры не имеет планов по регулированию деятельности сервиса Booking.com на территории РФ», — заявили агентству ТАСС в ведомстве. «Сервису ничего не угрожает», — подчеркнули в Минкультуры.

В соответствии с законом, Минкультуры России направило в профильное ведомство (Ростуризм) указанное обращение гражданина с целью подготовки ответа.

Как пояснил директора департамента туризма и региональной политики Минкультуры Ольга Ярилова, в ведомство «поступило обращение гражданина, С. М. Войтовича, руководителя группы компаний „Свой туристический сервис“, с предложением инициировать ограничение действия данного сервиса на территории Российской Федерации». В соответствии с законом, Минкультуры направило в профильное ведомство (Ростуризм) указанное обращение гражданина с целью подготовки ответа.