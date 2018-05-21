Как отдохнуть на сирийском курорте

Россиянка по имению Юлия рассказала СМИ о своем отдыхе в сирийской Латакии . Она провела там отпуск осенью прошлого года. По словам женщины, долететь до Сирии можно только с местными перевозчиками. Купить билеты у российских операторов невозможно.

Юлия летела до Дамаска Сирийскими авиалиниями. Билет в оба конца ей обошелся в 600 долларов. Только после отпуска она узнала, что почти все сотрудники Сирийских авиалиний — агенты местных спецслужб.

«В самолете было достаточно много русских — наверное, треть. В Дамаске меня встречали сопровождающие до Латакии. Путь на машине наш занял часов шесть. По пути мы проходили около десяти блокпостов. Показывала паспорт, тут же пропускали, как только видели, что я русская. Русских, кстати, в Сирии очень любят и благодарны им за то, что не дали развалиться стране. В Латакии я жила в отеле», — вспоминает Юлия.

Как говорит девушка, возле отеля всегда стояла вооруженная охрана поскольку в нем часто отдыхают родственники сирийского президента.

«Пляжи там очень красивые, замечательное море. Очень красиво, но очень грязно. Такая грязь появилась после войны: какая уже тут чистота, когда людей убивают. Там прекрасная кухня, все очень дешево. Практически во всех кафе очень вкусно, обилие свежих овощей, очень дешевых свежих фруктов: килограмм свежайших апельсинов — за десять рублей», — говорит девушка.

Рассказала Юлия и о местных достопримечательностях. В Латакии она посетила древний город Угарит.

«Там зарождалась цивилизация, он возник в пятом тысячелетии до нашей эры. Дома сохранились в том виде, в котором они были построены. Сохранились винные погреба… Очень красиво, действительно, дома строили на века, и это очень сильно впечатляет», — вспоминает туристка.

О том, что Сирия рассчитывает восстановить туристическую инфраструктуру на берегу Средиземного моря накануне рассказал посол Сирии в России Риад Хаддад.

По его словам, там уже начали возводить курорты, рассчитывая, что популярное в начале 90-х годов среди российских туристов направление вновь станет востребованным.

«Потом уже использовалось в более рекреационном и культурно-познавательном направлении, и не только у россиян — приезжали и из Европы, из Франции… При нормализации ситуации, думаю, возможно достаточно быстрое восстановление туристического потенциала в Сирии, например, на побережье и Латакии и в целом Средиземноморья, там, где сейчас возводятся новые четырехзвездочные гостиницы, и, конечно, культурно-познавательное направление, там уникальные христианские святыни», — говорит Барзыкин.

По его словам сейчас там тоже есть туристы, но в основном это семьи военнослужащих, которые находятся в Сирии.

«Но организованный поток, конечно же, до полного восстановления безопасности вряд ли возможен. Прямо сейчас генерировать туда туристические потоки нельзя», — подытожил эксперт.

«Когда негатив из сознания россиян постепенно уйдет, и потом надо будет приложить колоссальные усилия и потратить очень много денег, чтобы продвинуть Сирию как туристическое направление в России. Хотя направление как таковое с исторической и курортной точки зрения весьма неплохое. Фактически Сирии надо начать все даже не с нуля, а с минуса, чтобы с годами вернуть туристов из России», — приводит слова Тюриной BFM.

Сейчас в прибрежной части Латакии, где ранее располагались отели, базируется российская авиационная группа ВВС.