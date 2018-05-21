Пассажиры выложили видео экстренной посадки самолета Анталья — Челябинск в Волгограде

Пассажиры самолета из турецкой Антальи до Челябинска , экстренно приземлившийся в Волгограде , рассказали о панике на борту и своей эвакуации со злополучного рейса. — Сначала нас начало хорошенько болтать. Мы начали резко терять высоту — в салоне началась паника. Было ощущение, что мы падаем, — делится впечатлениями Дмитрий Вячин. — На нас упали неработающие маски. Никто из персонала не говорил по — русски и не мог нам ничего объяснить.

Аварийная посадка в Волгограде Публикация от Дмитрий (@vyachin_dmitriy) 20 Май 2018 в 4:56 PDT Оказавшись на земле, пассажиры попросили помощи медиков. — Кто — то кричал: «Дайте воды». И все же паника, которая охватила всех в воздухе, на земле уже поутихла. — уточняет Дмитрий Вячин. — Мы вышли с борта по обычным выходам. Сейчас ждем своего рейса, который назначили на 8: 45. Самолет Airbus A321-231, летевший из Антальи в Челябинск ушел на экстренную посадку из-за подозрения на разгерметизацию. В 22: 50 рейс оказался на земле — никто из 226 пассажиров не пострадал.