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Пассажиры выложили видео экстренной посадки самолета Анталья — Челябинск в Волгограде
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Пассажиры выложили видео экстренной посадки самолета Анталья — Челябинск в Волгограде 

v1.ru 7 минут назад
Фото: v1.ru
Пассажиры самолета из турецкой Антальи до Челябинска, экстренно приземлившийся в Волгограде, рассказали о панике на борту и своей эвакуации со злополучного рейса. — Сначала нас начало хорошенько болтать. Мы начали резко терять высоту — в салоне началась паника. Было ощущение, что мы падаем, — делится впечатлениями Дмитрий Вячин. — На нас упали неработающие маски. Никто из персонала не говорил по — русски и не мог нам ничего объяснить.
Аварийная посадка в Волгограде Публикация от Дмитрий (@vyachin_dmitriy) 20 Май 2018 в 4:56 PDT  Оказавшись на земле, пассажиры попросили помощи медиков. — Кто — то кричал: «Дайте воды». И все же паника, которая охватила всех в воздухе, на земле уже поутихла. — уточняет Дмитрий Вячин. — Мы вышли с борта по обычным выходам. Сейчас ждем своего рейса, который назначили на 8: 45. Самолет Airbus A321-231, летевший из Антальи в Челябинск ушел на экстренную посадку из-за подозрения на разгерметизацию. В 22: 50 рейс оказался на земле — никто из 226 пассажиров не пострадал.
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