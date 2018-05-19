Ещё
Boeing окажет помощь в связи с автокатастрофой на Кубе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Boeing окажет помощь в связи с автокатастрофой на Кубе 

РИА «ВистаНьюс» 5 часов назад
Официальные представители компании Boeing заявили, что могут в случае потребности оказать техническую поддержку в связи с падением самолета на Кубе.
Группа технологов из компании Boeing уже готова начать сотрудничество. Напомним, что недавно потерпел крушение Boeing-737. Нужно подчеркнуть, что авиалайнер был взят в аренду компанией по авиаперевозкам Кубы у авиаперевозчика из Мексики. Самолет летел из Гаваны в Ольгин. Экипаж потерпевшего крушение лайнера состоял из мексиканцев. Из всех пассажиров и сотрудников самолета, выжить удалось только троим.
Это неполный текст новости
РИА «ВистаНьюс»: последние новости
Авиакомпанию "Икар" оштрафовали за задержку рейсов Опоздавший пассажир хотел выломать дверь самолета В Ростове иномарка протаранила пассажирский автобус
Комментарии  Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для Запада прозвучал тревожный звонок182
Алла Пугачева: «Все, хватит, надоело!»61
США и Китай пришли к договоренности111
Свадьба принца Гарри не обошлась без конфуза309
В тайне смерти Гитлера поставлена точка79
Видео
03:08
Скандал у Соловьева: «Крым не потерян для Украины»
Общество
03:04
«В вопросе принадлежности Крыма поставлена точка»
Политика
00:18
Штаб Навального учредил партию без него
Политика
00:15
Появилось видео с места атаки боевиков на церковь
Происшествия
01:36
Украина завершила испытания ракетного комплекса «Скиф»
Армия В мире
00:50
Выяснилось, к чему приведет выход Украины из СНГ
Украина Статьи
00:15
Бородина исчезла после трагедии
Шоу-бизнес
04:19
Ярош сдал убийц комбата Мамая
Украина Статьи
01:24
В Москве задует и загромыхает
Общество Новости Москвы
00:26
Траур на Кубе: почему упал Boeing
Происшествия Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение