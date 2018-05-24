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В Москве ограничат доступ туристов на Красную площадь
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В Москве ограничат доступ туристов на Красную площадь 

РИА Новости 24 мая 2018
Фото: © РИА Новости / Борис Приходько
Вход на Красную площадь через Спасские ворота, а также Мавзолей и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты 24 мая из-за мероприятий в честь Дня славянской письменности и культуры, сообщил центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны РФ.
"В связи с проведением 24 мая 2018 года на Красной площади торжественного концерта, посвященного Дню славянской письменности и культуры, выход посетителей с территории Московского Кремля через Спасские ворота осуществляться не будет", — говорится в сообщении.
Отмечается, что в этот же день Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены для допуска посетителей будут закрыты.
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