В Москве ограничат доступ туристов на Красную площадь

РФ. Вход на Красную площадь через Спасские ворота, а также Мавзолей и некрополь у Кремлевской стены будут закрыты 24 мая из-за мероприятий в честь Дня славянской письменности и культуры, сообщил центр по связям с прессой и общественностью Федеральной службы охраны

"В связи с проведением 24 мая 2018 года на Красной площади торжественного концерта, посвященного Дню славянской письменности и культуры, выход посетителей с территории Московского Кремля через Спасские ворота осуществляться не будет", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в этот же день Мавзолей Ленина и некрополь у Кремлевской стены для допуска посетителей будут закрыты.