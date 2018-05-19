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Компания Boeing готова оказать содействие в связи с авиакатастрофой на Кубе
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Компания Boeing готова оказать содействие в связи с авиакатастрофой на Кубе 

ТАСС 11 часов назад
НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Американская авиастроительная корпорация Boeing готова оказать техническое содействие в связи с катастрофой самолета Boeing-737 под Гаваной. Об этом говорится в заявлении Boeing, опубликованном в пятницу.
"Группа технических специалистов Boeing готова оказать содействие в соответствии с законами США и согласно решениям Национального совета по безопасности на транспорте США и кубинских властей", — указали в компании.
Boeing-737, арендованный кубинской авиакомпанией Cubana de Aviacion у мексиканской авиакомпании Global Air, разбился спустя минуту после вылета из международного аэропорта Гаваны. Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана — Ольгин, на его борту находились более 100 человек.
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