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Boeing окажет помощь в связи с автокатастрофой на Кубе
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Boeing окажет помощь в связи с автокатастрофой на Кубе 

РИА «ВистаНьюс» 17 минут назад
Официальные представители компании Boeing заявили, что могут в случае потребности оказать техническую поддержку в связи с падением самолета на Кубе.
Группа технологов из компании Boeing уже готова начать сотрудничество. Напомним, что недавно потерпел крушение Boeing-737. Нужно подчеркнуть, что авиалайнер был взят в аренду компанией по авиаперевозкам Кубы у авиаперевозчика из Мексики. Самолет летел из Гаваны в Ольгин. Экипаж потерпевшего крушение лайнера состоял из мексиканцев. Из всех пассажиров и сотрудников самолета, выжить удалось только троим.
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