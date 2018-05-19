Компания Boeing готова оказать содействие в связи с авиакатастрофой на Кубе

НЬЮ-ЙОРК , 19 мая. / ТАСС /. Американская авиастроительная корпорация Boeing готова оказать техническое содействие в связи с катастрофой самолета Boeing-737 под Гаваной. Об этом говорится в заявлении Boeing, опубликованном в пятницу.

"Группа технических специалистов Boeing готова оказать содействие в соответствии с законами США и согласно решениям Национального совета по безопасности на транспорте США и кубинских властей", — указали в компании.

Boeing-737, арендованный кубинской авиакомпанией Cubana de Aviacion у мексиканской авиакомпании Global Air, разбился спустя минуту после вылета из международного аэропорта Гаваны. Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана — Ольгин, на его борту находились более 100 человек.