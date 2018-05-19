Ещё
Компания Boeing готова оказать содействие в связи с авиакатастрофой на Кубе
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Компания Boeing готова оказать содействие в связи с авиакатастрофой на Кубе 

ТАСС 2 часа назад
НЬЮ-ЙОРК, 19 мая. /ТАСС/. Американская авиастроительная корпорация Boeing готова оказать техническое содействие в связи с катастрофой самолета Boeing-737 под Гаваной. Об этом говорится в заявлении Boeing, опубликованном в пятницу.
"Группа технических специалистов Boeing готова оказать содействие в соответствии с законами США и согласно решениям Национального совета по безопасности на транспорте США и кубинских властей", — указали в компании.
Boeing-737, арендованный кубинской авиакомпанией Cubana de Aviacion у мексиканской авиакомпании Global Air, разбился спустя минуту после вылета из международного аэропорта Гаваны. Лайнер совершал внутренний рейс по маршруту Гавана — Ольгин, на его борту находились более 100 человек.
ТАСС: последние новости
Объекты Алтая включат в маршрут Русского географического общества "Золотое кольцо Сибири" Boeing тщательно отслеживает ситуацию вокруг авиакатастрофы на Кубе Транспортная дирекция ЧМ планирует увеличить число авиарейсов в города, где пройдут матчи
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко хочет использовать Крымский мост74
Украина меняет статус Крыма102
Раскрыты подробности крушения самолета на Кубе9
Скончался отец Ксении Бородиной86
Бортинженер назвал причину авиакатастрофы на Кубе
Видео
00:51
Ливни парализовали Москву
Погода Новости Москвы
04:42
Кто лишился постов в новом правительстве
Политика Компании
00:52
Меркель приехала к Путину и заговорила на русском
Политика
04:55
В Москве загорелся кинотеатр
Происшествия Пожары
11:29
Пицца взлетела в воздух и сняла видео
Общество
03:00
Скрипаля выписали из больницы
В мире Европа
02:31
Конца не видно: как Киев 30 лет строит мост
Украина В мире
00:16
Реконструирована кровавая резня солдат США боевиками
Армия
00:22
Водитель сбил велосипедиста, но избил байкера
Происшествия
01:00
Samsung высмеяла Apple
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение