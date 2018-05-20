В Тбилиси для охраны туристов будут направляться специальные полицейские патрули 

Туристические зоны Тбилиси с 21 мая будут патрулировать пешие патрули полиции, сообщил министр внутренних дел Грузии Георгий Гахария, передает «Интерфакс».
Правоохранительные органы хотят избежать рисков, которые присущи повысившемуся «туристическому трафику». По словам министра, полицейские будут обязаны обеспечивать правопорядок в самых посещаемых местах и оказывать необходимую помощь туристам.
Для пеших патрулей в грузинской столице уже определили конкретные места и маршруты. На первом этапе будут работать 20 патрулей, на втором — 40, а в пик летнего туристического сезона — 60.
В Грузии в 2018 году ожидают 8 млн иностранцев, в том числе 4,2 млн туристов (то есть тех, кто пробудет в республике более 24 часов), что, соответственно, на 7% и на 20% больше, чем в прошлом году.