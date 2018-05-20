В Тбилиси для охраны туристов будут направляться специальные полицейские патрули

Правоохранительные органы хотят избежать рисков, которые присущи повысившемуся «туристическому трафику». По словам министра, полицейские будут обязаны обеспечивать правопорядок в самых посещаемых местах и оказывать необходимую помощь туристам.

Для пеших патрулей в грузинской столице уже определили конкретные места и маршруты. На первом этапе будут работать 20 патрулей, на втором — 40, а в пик летнего туристического сезона — 60.

В Грузии в 2018 году ожидают 8 млн иностранцев, в том числе 4,2 млн туристов (то есть тех, кто пробудет в республике более 24 часов), что, соответственно, на 7% и на 20% больше, чем в прошлом году.