Молния попала в пассажирский лайнер при посадке в Петербурге

ЦХИНВАЛ, 17 мая — Sputnik . Разряд молнии попал в самолет, когда он заходил на посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге , сообщает портал "Известия" . Повреждения от удара остались на фюзеляже воздушного судна.

Отмечается, что никто из экипажа и пассажиров самолета, летевшего из Москвы в Санкт-Петербург, не пострадал. Экипаж смог успешно посадить воздушное судно после происшествия.

На данный момент самолет был отстранен от полетов — при его осмотре на фюзеляже обнаружили повреждения, характерные для воздействия электричеством.