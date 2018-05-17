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Молния попала в пассажирский лайнер при посадке в Петербурге
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Молния попала в пассажирский лайнер при посадке в Петербурге 

Sputnik Южная Осетия 1 час назад
Фото: Sputnik Южная Осетия
ЦХИНВАЛ, 17 мая — Sputnik. Разряд молнии попал в самолет, когда он заходил на посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, сообщает портал "Известия". Повреждения от удара остались на фюзеляже воздушного судна.
Отмечается, что никто из экипажа и пассажиров самолета, летевшего из Москвы в Санкт-Петербург, не пострадал. Экипаж смог успешно посадить воздушное судно после происшествия.
На данный момент самолет был отстранен от полетов — при его осмотре на фюзеляже обнаружили повреждения, характерные для воздействия электричеством.
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