Молния попала в пассажирский лайнер при посадке в Петербурге 

ЦХИНВАЛ, 17 мая — Sputnik. Разряд молнии попал в самолет, когда он заходил на посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге, сообщает портал "Известия". Повреждения от удара остались на фюзеляже воздушного судна.
Отмечается, что никто из экипажа и пассажиров самолета, летевшего из Москвы в Санкт-Петербург, не пострадал. Экипаж смог успешно посадить воздушное судно после происшествия.
На данный момент самолет был отстранен от полетов — при его осмотре на фюзеляже обнаружили повреждения, характерные для воздействия электричеством.