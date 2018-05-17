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Опубликован рейтинг самых дешевых морских курортов этого лета
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Опубликован рейтинг самых дешевых морских курортов этого лета 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Расчет сделан для путешествия из России на две недели для двоих взрослых.
Рейтинг самых дешевых морских курортов этого лета опубликовал портал Skyscanner. Список возглавили Абхазия, Азербайджан и Вьетнам.
Эксперты сравнили средние цены на билеты, проживание и расходы на месте на мировых курортах и составили рейтинг самых доступных туристических направлений на летний сезон.
Расчеты делались исходя из затрат на путешествие из России для двух взрослых.
Также в первую десятку дешевых морских курортов вошли Албания, Грузия, балтийское побережье Польши, Румыния и Турция.
Относительно российских курортов эксперты сошлись во мнении, что за самым бюджетным отдыхом стоит ехать на побережье Азовского моря и в Краснодарский край.
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