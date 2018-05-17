Опубликован рейтинг самых дешевых морских курортов этого лета

Расчет сделан для путешествия из России на две недели для двоих взрослых.

Азербайджан и Вьетнам. Рейтинг самых дешевых морских курортов этого лета опубликовал портал Skyscanner. Список возглавили Абхазия

Эксперты сравнили средние цены на билеты, проживание и расходы на месте на мировых курортах и составили рейтинг самых доступных туристических направлений на летний сезон.

Расчеты делались исходя из затрат на путешествие из России для двух взрослых.

Румыния и Турция. Также в первую десятку дешевых морских курортов вошли Албания Грузия , балтийское побережье Польши