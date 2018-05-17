Опубликован рейтинг самых дешевых морских курортов этого лета 

Расчет сделан для путешествия из России на две недели для двоих взрослых.
Рейтинг самых дешевых морских курортов этого лета опубликовал портал Skyscanner. Список возглавили Абхазия, Азербайджан и Вьетнам.
Эксперты сравнили средние цены на билеты, проживание и расходы на месте на мировых курортах и составили рейтинг самых доступных туристических направлений на летний сезон.
Расчеты делались исходя из затрат на путешествие из России для двух взрослых.
Также в первую десятку дешевых морских курортов вошли Албания, Грузия, балтийское побережье Польши, Румыния и Турция.
Относительно российских курортов эксперты сошлись во мнении, что за самым бюджетным отдыхом стоит ехать на побережье Азовского моря и в Краснодарский край.