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В Таиланде туристы встанут на учет Минобороны
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В Таиланде туристы встанут на учет Минобороны 

ТАСС 1 час назад
Фото: EPA
Все иностранные граждане, включая туристов, находящиеся на территории Таиланда, будут внесены в специальную базу данных минобороны королевства в рамках проекта по повышению уровня национальной безопасности. Об этом в четверг сообщила газета Bangkok Post.
По информации издания, проект создания специального ресурса, которым будут пользоваться силовики, пока не завершен. Вместе с минобороны над ним работают другие министерства и ведомства королевства. Министерства туризма и спорта, а также социального развития и общественной безопасности уже получили поручение от правительства обеспечить получение информации о местах проживания иностранцев на территории страны, пишет Bangkok Post.
Как подобное нововведение отразится на туристах, пока не уточняется. Иностранные граждане сейчас обязаны сообщать властям свой текущий адрес проживания не только при въезде в страну, но и через каждые 90 дней пребывания. В противном случае им грозят штрафные санкции.
В прошлом году в Таиланде зафиксировано рекордное количество иностранных туристов. Курорты королевства приняли 35,4 млн отдыхающих, которые оставили здесь более $50 млрд Таиланд является также одним из самых популярных направлений среди россиян в Юго-Восточной Азии. За прошлый год страну посетили более 1,3 млн граждан РФ.
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