Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице

Журналист Наталья Ромашина рассказала, как ее и других туристов-россиян заставили есть за отдельным столом в гостинице Sacramora в итальянском Римини. Об этом она написала в Facebook.

По ее словам, во время завтрака она взяла колбасу с другого стола, из-за чего администратор «пришла в ужас, заорала, что еда для русских только там, в том углу, а тут едят нормальные люди».

«В углу для русских лежал хлеб, масло, джем и снова хлеб. Тетя хотела отобрать у нас кусок колбасы, но мы быстро успели его покусать. Она начала ругать нас по-итальянски, полагаю, очень плохими словами. В гневе она металась из одного конца зала в другой, кричала и хлопала дверьми», — поделилась Ромашина.

Позднее журналист рассказала «Ридусу» , что гостей, вероятно делят не по национальному признаку, а по способу брони: на тех, кто самостоятельно зарезервировал номер, и на тех, кто снял его в рамках турпакета (ими оказались туристы из России ).

«Хотя не знаю, насколько оно все официально, скорее всего, они так сами себе решили. Потому что и там, и там просто прописано — завтрак "шведский стол". И никаких уточнений больше. Ну и прикол в том, что нас даже не попросили доплатить, например. Просто орали, что русские там едят, и это еда не для русских», — пояснила она.

В самой гостинице изданию отказались комментировать инцидент.