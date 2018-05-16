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Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице
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Россиян заставили есть отдельно в итальянской гостинице 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Heinz-Peter Bader / Reuters
Журналист Наталья Ромашина рассказала, как ее и других туристов-россиян заставили есть за отдельным столом в гостинице Sacramora в итальянском Римини. Об этом она написала в Facebook.
По ее словам, во время завтрака она взяла колбасу с другого стола, из-за чего администратор «пришла в ужас, заорала, что еда для русских только там, в том углу, а тут едят нормальные люди».
«В углу для русских лежал хлеб, масло, джем и снова хлеб. Тетя хотела отобрать у нас кусок колбасы, но мы быстро успели его покусать. Она начала ругать нас по-итальянски, полагаю, очень плохими словами. В гневе она металась из одного конца зала в другой, кричала и хлопала дверьми», — поделилась Ромашина.
Позднее журналист рассказала «Ридусу», что гостей, вероятно делят не по национальному признаку, а по способу брони: на тех, кто самостоятельно зарезервировал номер, и на тех, кто снял его в рамках турпакета (ими оказались туристы из России).
«Хотя не знаю, насколько оно все официально, скорее всего, они так сами себе решили. Потому что и там, и там просто прописано — завтрак "шведский стол". И никаких уточнений больше. Ну и прикол в том, что нас даже не попросили доплатить, например. Просто орали, что русские там едят, и это еда не для русских», — пояснила она.
В самой гостинице изданию отказались комментировать инцидент.
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