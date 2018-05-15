На развитие туризма потратят 400 млрд рублей

России утверждена концепция программы по развитию туризма на период 2019–2025 годов. На финансирование будет выделено 387 млрд рублей, причем 306 млрд будут внебюджетными средствами.

Основной целью программы является повышение роли данной отрасли в ВВП страны.

Ранее премьер РФ Дмитрий Медведев заявлял, что правительство сконцентрируется на развитии внутреннего и въездного туризма. По его словам, интерес к России растёт как у иностранных туристов, так и у самих россиян.

Напомним, что прежняя программа по развитию туризма была рассчитана до 2018 года.