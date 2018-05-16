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В 2017 году Грузию посетили порядка 7,9 млн иностранцев
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В 2017 году Грузию посетили порядка 7,9 млн иностранцев 

ИА Синьхуа 16 мая 2018
Тбилиси, 16 мая /Синьхуа/ — В 2017 году Грузию посетили более 7,9 млн иностранцев, что на 17,7 проц. больше показателя 2016 года. Об этом во вторник сообщил Статистический департамент Грузии.
По данным ведомства, гости из-за рубежа осуществили 4,1 млн визитов туристического типа, что на 23,4 проц. больше аналогичного показателя прошлого года. В 2017 году больше всего визитов /37,7 проц. / было совершено с рекреационными целями.
Наибольшее количество иностранцев /18,9 проц. от общего числа/ в 2017 году прибыло в Грузию из Азербайджана.
По данным департамента, за 2016 год Грузию посетили более 6,3 млн иностранцев. —0—
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