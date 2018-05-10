Пермский аэропорт в 2018 году откроет семь новых направлений 

Губернатор Максим Решетников обозначил, что новый регион дает возможность открывать новые направления. «За 4 месяца этого года аэропорт перевез уже более 400 тысяч человек. А мы понимаем, что основной сезон только-только начинается. На 14% у нас вырос внутренний пассажиропоток, и за счет чартеров в Таиланд и Вьетнам нарастили международный пассажиропоток на 84%», — привел статистику Решетников.
Он рассказал, что в этом году будет открыто еще семь направлений. Это рейсы в Аланию (Турция), Батуми (Грузия), Душанбе (Таджикистан), Бишкек (Киргизия), Ереван (Армения), Когалым и Калининград.
Министр транспорта края Николай Уханов доложил, что в пермском аэропорту на регулярной основе рейсы выполняют 15 авиакомпаний. «В 2018 году мы планируем увеличить частоту рейсов и расширить географию полетов за счет субсидируемых Пермским краем маршрутов с 6 до 8 (Самара, Казань, Краснодар, Новосибирск, Нижний Новгород, Минеральные воды, Калининград, Когалым). Объем субсидий составит 87,7 млн рублей», — отчитался министр.
Фото: пресс-служба губернатора