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«Победе» разрешили летать в Тбилиси из Перми и Екатеринбурга
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«Победе» разрешили летать в Тбилиси из Перми и Екатеринбурга 

Уралинформбюро 36 минут назад
Фото: Уралинформбюро
Федеральное агентство воздушного транспорта разрешило авиакомпании «Победа» выполнять рейсы в Тбилиси из Екатеринбурга, Перми и Казани. Соответствующая информация размещена на сайте Росавиации.
В столицу Грузии из Кольцово и Казани лоукостер сможет летать 4 раза в неделю, из пермского Большого Савино — 3 раза.
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Также Росавиция выдала допуск на выполнение полетов из Екатеринбурга в Бургас авиакомпании AZUR air. Еженедельные рейсы в крупнейший город Юго-Восточной Болгарии перевозчик сможет осуществлять с 15 мая по 16 сентября, передает "Уралинформбюро".
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