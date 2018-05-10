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Из пермского аэропорта появятся прямые рейсы в Бургас и Тбилиси
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Из пермского аэропорта появятся прямые рейсы в Бургас и Тбилиси 

59.ru 3 часа назад
Фото: 59.ru
Из Перми будет летать чартерный рейс в болгарский курорт Бургас. В грузинский Тбилиси можно будет улететь на регулярном рейсе. Соответствующее разрешение выдали в Росавиации.
Полеты в Болгарию обеспечит Azur Air. Частота — раз в неделю. Первый рейс намечен уже на 4 июня. — Частота полетов из Перми в Тбилиси перевозчиком «Победа» составляет три раза в неделю, — сообщается в приказе Федерального агентства воздушного транспорта.
Стоимость билетов будет известна позже. Посмотреть цены можно будет на сайте пермского аэропорта. С 30 апреля все международные рейсы обслуживаются в новом терминале аэропорта Большое Савино. Международные чартерные программы начались уже в апреле. Первый рейс в Турцию отправился 11 апреля. Полетная программа рассчитана до 25 октября. Вылеты почти каждый день. Также возобновлены рейсы в Душанбе.
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