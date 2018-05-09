Известный российский лоукостер «Победа» получил разрешение на полеты из Екатеринбурга в Тбилиси 

8 мая Росавиация разрешила российской лоукостерной авиакомпании «Победа» летать из Екатеринбурга в столицу Грузии, Тбилиси. Соответствующий документ опубликовали на сайте министерства транспорта.
Из него следует, что «Победа» сможет летать в Тбилиси из уральской столицы четыре раза в неделю. Пока возможность забронировать билеты на прямые рейсы на сайте авиакомпании нет.
В том же документе Росавиация лишила авиакомпанию «Уральские авиалинии», которая базируется в Кольцово, лицензии на полеты между Екатеринбургом и Гонконгом.
В апреле на Урал перестала летать таджикская авиакомпания Somon Air. А в январе из Екатеринбурга запустили рейсы в Молдавию.