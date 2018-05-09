Известный российский лоукостер «Победа» получил разрешение на полеты из Екатеринбурга в Тбилиси

Из него следует, что «Победа» сможет летать в Тбилиси из уральской столицы четыре раза в неделю. Пока возможность забронировать билеты на прямые рейсы на сайте авиакомпании нет.